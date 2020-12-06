Son dakika haberi! Eyüpsultan'da otomobil polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Eyüpsultan'da otomobil polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı
06.12.2020 19:48
Son dakika haberleri: EYÜPSULTA'DA sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak, geçtiği iddia edilen otomobil, kavşaktan karşı yola geçen polis otosuna çarptı.
EYÜPSULTA'DA sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak, geçtiği iddia edilen otomobil, kavşaktan karşı yola geçen polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yattı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile iki polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. adlı sürücü, 34 BGH 153 plakalı otomobiliyle cadde üzerindeki kırmızı ışıkta durmayarak, hızlı bir şekilde geçmeye çalıştı. O sırada karşı yola geçmeye çalışan polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yattı. Kazada otomobilin kadın sürücüsü S.K. ile 2 polis memuru yaralandı. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan polis memurları ile sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Öfkeli kayınpeder, çocuğunu görmek isteyen damadını başından vurarak öldürdü Evlat nöbeti tutan aile, terör örgütü PKK tarafından diri diri yakılmaya çalışıldı Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü