Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu

05.10.2022 12:44

Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu, araç sürücüsü yaralandı.

Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu, araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Yolu Göktürk mevkisinde sabah saatlerinde başıboş at aniden yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen 34 DJ 3384 plakalı otomobil ata çarptı.

Atın telef olduğu kazada ismi öğrenilemeyen kadın sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilde ağır hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, atın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Eyüpsultan, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu - Son Dakika
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