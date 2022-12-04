İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polat ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da korkunç kaza: Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca otomobil ikiye bölündü - Son Dakika

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