İstanbul'da korkunç kaza: Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca otomobil ikiye bölündü - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç kaza: Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca otomobil ikiye bölündü

04.12.2022 12:34

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda sapağı kaçırdığı iddia edilen otomobil sürücüsü direksiyonu aniden kırınca, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sonucu sapağı kaçıran otomobil ikiye bölünürken, 2 kişi de kazada ağır yaralandı.

Eyüpsultan, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 59 UM 065 plakalı otomobil sürücüsü Tarık Polat, iddiaya göre sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kırdı.

Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca kabusu yaşadı! Otomobil resmen ikiye bölündü

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu sırada seyir halindeki 34 DKJ 485 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Akif Baysal, Polat'ın kullandığı otomobile çarptı. Tarık Polat'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü.

Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca kabusu yaşadı! Otomobil resmen ikiye bölündü

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polat ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca kabusu yaşadı! Otomobil resmen ikiye bölündü
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da korkunç kaza: Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca otomobil ikiye bölündü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç kaza: Sapağı kaçırıp direksiyonu kırınca otomobil ikiye bölündü - Son Dakika
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