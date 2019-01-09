Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Kamerada

Eyüpsultan'da Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Kamerada

1 saat önce

Eyüpsultan'da sabaha karşı park halindeki araçları soyan hırsızlık çetesi kameralara yakalandı.

Eyüpsultan'da Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Kamerada, System.String[]
Eyüpsultan'da sabaha karşı park halindeki araçları soyan hırsızlık çetesi kameralara yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 23 Aralık Pazar günü sabaha karşı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte sabaha karşı otomobil ile dolaşan aralarında bir kadının da olduğu hırsızlık çetesi, park halindeki araçlara yöneldi. Gözlerine kestirdikleri araçların fenerle içlerine bakan hırsızlar, değerli bir eşya olup olmadığına baktı. Hırsızlardan biri araştırmaları devam ettiği esnada bir aracın içerisinde 2 büyük kutu gördü. Ardından saniyeler içerisinde açtıkları araçtan kutuları çalan hırsızlar, geldikleri araçlarla kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

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