Eyüpsultan'da parklar 65 üstü vatandaşlar için hazırlanıyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için pazar günkü sokağa çıkma serbestisi öncesi parkları yeniden dezenfekte ederek temizletme çalışmalarını gerçekleştirdi.



6 Mayıs tarihli, 65 Yaş ve Üzeri/20 Yaş Altı/Kronik Rahatsızlığı Bulunan Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Genelgesi çerçevesinde, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar dışarı çıkabilecek . Bu genelge üzerine Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkması öncesi parkları yeniden dezenfekte ediyor.



Dezenfekte işlemi, belirli bir süre de olsa sokağa çıkarak açık havada dolaşma imkanı bulacak vatandaşların dinlenmek amacıyla parklarda rahatlıkla oturmaları ve onların sağlığını korumak amacıyla yapılıyor. Çalışma kapsamında ilçede bulunan tüm parklar temizleniyor, dezenfekte edilerek vatandaşların kullanımına hazırlanıyor.



20 yaş altı hafta içi çıkabilecek



20 yaş altı için ise bu esneme iki grup halinde uygulanacak. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alabilecek. - İSTANBUL