Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika

Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

6 saat önce

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ilçesindeki Akşemsettin Parkı dezenfekte edildi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ilçesindeki Akşemsettin Parkı dezenfekte edildi.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Akşemsettin Mahallesindeki çocuk parkında özel solüsyonlarla çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında oyun grupları, spor aletleri, banklar ve çöp kovaları özel solüsyonla dezenfekte edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki çocuk parklarını her hafta düzenli olarak dezenfekte edeceği öğrenildi.

Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:13 Kaynak: AA
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