Eyüpsultan'da parklarda bayram coşkusu yaşandı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara, parklarda verdiği konserlerle Ramazan Bayramı coşkusu yaşattı.

Kısıtlama devam ederken bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklarda kendileri için düzenlenen mini konserlerle keyifli saatler geçirdiler. Vatandaşlar, Akşemsettin Mahallesi Barış Manço Parkı'nda ve Emniyettepe Park Sosyal Tesisleri'nde Band istanbul Orkestrası'nın şarkıları, Rami Bir Nefes Parkı'nda ise Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun ezgileri ile koronavirüs günlerinde unutamayacakları bir bayram günü yaşadı.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN, PARKLARDA EYÜPSULTAN'IN ÇINARLARIYLA BAYRAMLAŞTI

Konserlere katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, tek tek bütün parkları gezerek ilçenin ileri yaştaki sakinleriyle bayramlaştı. Parklarda güzel havanın ve bayram gününün tadını çıkaran 65 yaş üstü vatandaşlarla sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşan, sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Başkan Deniz Köken, vatandaşlara maske ve kolonya hediye etti. Parklarda rastladığı miniklerin da bayramlarını kutlayan Başkan Deniz Köken, çocuklara bayram harçlığı da vermeyi ihmal etmedi.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN, VATANDAŞLARA MASKE VE KOLONYA HEDİYE ETTİ

Akşemsettin Barış Manço Parkı'ndan sonra Emniyettepe Park Sosyal Tesisleri'ne geçen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, burada da 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek herkesle tek tek bayramlaştı. Sık sık vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymalarını hatırlatan Başkan Deniz Köken, burada da maske ve kolonya dağıtıp, gelen ricaları kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşemsettin Barış Manço Parkı'nda toplanan vatandaşlar Band İstanbul Orkestrası'nın şarkıları ile hoşça vakit geçirip, sıcak havada açık alanda olmanın tadını çıkardılar.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara güzel bir bayram günü yaşatmak ve moral vermek amacıyla düzenlediği konserlerden biri de Rami Bir Nefes Parkı'nda yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun nostalji şarkıları ile eski günlerine dönen 65 yaş üstü vatandaşlar hareketli şarkılara ise eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Parklarda çimlere, banklara ve kamelyalara oturarak Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun ezgileri ile coşkulu bir bayram günü geçiren vatandaşlar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e kısıtlamaların yaşandığı şu günlerde kendilerine unutamayacakları bir bayram günü yaşattığı için ayrıca teşekkür ettiler.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN: "KURBAN BAYRAMINDA İNŞALLAH DAHA BÜYÜK BİR ŞENLİKTE BİR ARAYA GELİRİZ"

Rami Bir Nefes Parkı'nda da 65 yaş üstü vatandaşlarla tek tek bayramlaşan kolonya ve maske hediyelerini dağıtan Başkan Deniz Köken, burada yaptığı konuşmada tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: "Bayramınız mübarek olsun. Bu bayram gününde parkta yalnız kalmayınız diye küçük bir çalışma yapmak istedik. Siz kurallara uydukça bu işi çabuk halledeceğiz gibi gözüküyor. Hem gençler, hem sizler bu zamana kadar kurallara çok iyi uydunuz. Bu güne kadarki gayretinizden ve sabrınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum hepinize. Kurban Bayramı'nda daha büyük şenlikli daha rahat bir ortamda hep beraber olmak temennisiyle hepinizin bayramını tebrik ediyorum, hayırlı bayramlar diliyorum."

Parklarda vatandaşlarla bayramlaşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, daha sonra Eyüpsultan Meydan'a inerek cami ve çevresinde bulunan vatandaşların bayramlarını kutladı.