EYÜPSULTAN'DA PARKTA ÖLDÜRÜLEN GENCİN KATİL ZANLISI YAKALANDI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA PARKTA ÖLDÜRÜLEN GENCİN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Eyüpsultan'da 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız park içerisinde ölü bulunmuştu.

Eyüpsultan'da 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız park içerisinde ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, yaşı küçük olan diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta bulunan Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda 11 Haziran'da saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan çardakta yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız'a ait olduğu belirlenen cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan 2 şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Cinayet Büroya bağlı ekipler çalışmalarının devamında Nişanca Mahallesi Samancılar Caddesi üzerinde bulunan iş yerine 12 Haziran tarihinde operasyon düzenleyerek, İbrahim M.(20) ve 17 yaşındaki Umutcan K.'yı yakaladı. Yaşı küçük olan Umutcan K. Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

KENDİ SİLAHIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyette ifadesi alınan İbrahim K.' nın Oğuzhan Yıldız'ın kendisine uyuşturucu sattırdığını sürekli aralarında kavga çıktığını olay günü konuşmak için parkta buluştuklarını söylediği öğrenildi. Ancak aralarında kavga çıktığı, çıkan kavgada İbrahim K. 'nın Oğuzhan Yıldız'ı kendi silahını alarak öldürdüğü belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğuzhan Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA PARKTA ÖLDÜRÜLEN GENCİN KATİL ZANLISI YAKALANDI - Son Dakika

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