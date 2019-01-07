Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da "Patikondu Projesi"

Eyüpsultan'da "Patikondu Projesi"

1 saat önce

İSTANBUL ( AA) - AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen projeyi tanıttı.

Eyüpsultan'da
İSTANBUL ( AA) - AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen projeyi tanıttı.

İlçe Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Öztürk, proje hakkında bilgiler vererek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı'nın öncülüğünde çalıştıklarını belirtti.

Kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Minik dostlarımız, sokak hayvanlarının soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta 400 leğen ve atık malzemelerden yaptığımız kedi evlerini, ilçemizin tüm mahallerine dağıtacağız. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

Öztürk, daha fazla "Patikondu" tasarlayacakları bilgisini vererek, dağıtımların süreceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:55 Kaynak: AA

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