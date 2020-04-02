Eyüpsultan'da pazarlarda giriş çıkış noktaları oluşturuldu - Son Dakika

Eyüpsultan'da kurulan Esentepe Perşembe Pazarı, Rami Perşembe Pazarı ve Nişanca Pazarı'nda denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması için pazarların girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu.



Pazarların giriş noktalarına el dezenfektanları koyan ekipler, giriş ve çıkış noktalarında oluşturdukları denetim noktalarında ise vatandaşların kontrollü bir şekilde pazar yerine girişini sağladı. Eyüpsultan Belediyesi Facebook hesabı üzerinden dün canlı olarak yayınlanan Evde Kal Eyüpsultan özel yayınında Başkan Deniz Köken, pazar yerlerinin denetimiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:



"Pazarların giriş ve çıkışlarını kontrol edeceğiz, giriş ve çıkışları ayrı yerlerden yapacağız. Buradaki amacımız insanların birbirleriyle olan temaslarını minimize ederek hastalığın yayılma riskini azaltmak. Bu hastalık yayıldıkça, kısa sürede bitmez. Bir noktada sıkışıp kalırsa hastalık orada bitecek inşallah."



Pazarda kurulan tezgahlar arasındaki mesafeleri de kontrol eden ekipler, pazar esnafına maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Pazar tezgahlarında ise vatandaşların ürünleri seçmelerine müsaade edilmezken, pazarcı esnafı da bazı ürünleri kilolarına göre poşetleyerek satışa sundu. - İSTANBUL