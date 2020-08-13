EYÜPSULTAN'DA PİLAVCIYA UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA - Son Dakika

Uyuşturucu madde ticareti yapılan pilavcı dükkanına düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu ticaretini gizlemek amacıyla kullandıkları pilavcı dükkanına 28 Temmuz günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda G.D. (43) ve O.A.(41) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve pilavcı dükkanında yapılan aramalarda ise 592,40 gram marihuana, 20 gram hint keneviri, hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul