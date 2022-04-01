Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi

01.04.2022 00:57
Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, bir adrese düzenledikleri baskında 25 ton sahte toz deterjan ele geçirdi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, bir adrese düzenledikleri baskında 25 ton sahte toz deterjan ele geçirdi. Piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan 25 ton sahte doz deterjana el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, ilçedeki bir adreste sahte toz deterjan imalatı yaptığına yönelik ihbar aldı. Alınan ihbarı ivedilikle değerlendiren ekipler iş yeri çevresinde fiziki ve teknik inceleme gerçekleştirdi.

İş yerine baskın gerçekleştirildi

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün akşam saatlerinde adrese baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskında polis ekipleri, içeride üretimi yapılan ve piyasaya sürülmeye hazır 25 ton sahte toz deterjanı ele geçirdi.

Piyasa değeri 250 bin Türk Lirası

Piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjanın üzerlerinde markalanmış ambalajlara doldurulduğu ve üretiminde kullanılan kimyasalların olduğu görüldü. Bunun üzerine iş yerindeki 25 ton toz deterjan muhafaza edilmek üzere yedi emin deposuna kaldırıldı.

Yaşanan baskınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Eyüpsultan, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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