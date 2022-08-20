Eyüpsultan'da kumar operasyonu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kumar operasyonu

20.08.2022 10:15
Eyüpsultan'da kumar operasyonu

Eyüpsultan'da polis ekipleri kumar oynandığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Eyüpsultan'da polis ekipleri kumar oynandığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi hakkında yer temin etmek suçundan adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 16 kişiye ise toplamda 29 bin 104 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçerek, adresi takibe aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kumar oynandığı tespit edilen adrese 19 Ağustos günü polis ekipleri baskın düzenledi. Adrese giren polis ekipleri, yer temin ettiği öğrenilen 1 kişiyle birlikte alkol kullanarak kumar oynadıklarını tespit ettiği 16 kişiyi yakaladı. Kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplam 29 bin 104 TL cezai işlem uygulandı.

Adreste yapılan aramalar sonucu 1 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da kumar operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da kumar operasyonu - Son Dakika
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