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Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'DA POLİS TELEFON DOLANDIRICISINI YAKALADI - Son Dakika

Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'DA POLİS TELEFON DOLANDIRICISINI YAKALADI

19.11.2021 08:55

Gelen son dakika haberlerine göre EYÜPSULTAN'da internet üzerinden cep telefonunu satışa çıkartan A.Y.'yi telefonu satın almak bahanesiyle dolandıran Ş.E., aynı gün polis tarafından yakalandı.

EYÜPSULTAN'da internet üzerinden cep telefonunu satışa çıkartan A.Y.'yi telefonu satın almak bahanesiyle dolandıran Ş.E., aynı gün polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Eyüpsultan Edirnekapı Şehitliği Metro durağında yaşandı. A.Y., ikinci el eşya satılan bir internet satış platformunda cep telefonunu satışa sundu. E.Ş. isimli bir kişi, A.Y.'ye ulaşarak telefonu almak istediğini söyledi ve Edirnekapı Şehitliği Metro durağında buluşmak istedi. A.Y., satışa çıkardığı cep telefonunu da yanına alarak metro durağında E.Ş. ile buluştu. E.Ş., A.Y.'ye cep telefonunu ücretini mobil bankacılık üzerinden gönderdiğini belirterek farklı bir işlemin dekontu gönderdi ve cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra, dolandırıldığını fark eden A.Y., durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aynı internet satış platformu üzerinden satıcı gibi verilen cep telefonu ilanına dönüş yapan şüpheli E.Ş. ile Fatih Aksaray Metro istasyonu önünde buluştu. Müşteri gibi gelen ekipler, Ş.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'DA POLİS TELEFON DOLANDIRICISINI YAKALADI
Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'DA POLİS TELEFON DOLANDIRICISINI YAKALADI

Eyüpsultan, Kasım, Metro, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'DA POLİS TELEFON DOLANDIRICISINI YAKALADI - Son Dakika


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