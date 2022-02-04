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EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

04.02.2022 10:31

EYÜPSULTAN'da trafikte çıkan kavgada ellerinde pompalı tüfek ve demir boru olan 3 kişi, bir kişiyi darbetti.

EYÜPSULTAN'da trafikte çıkan kavgada ellerinde pompalı tüfek ve demir boru olan 3 kişi, bir kişiyi darbetti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi

Eyüpsultan Alibeyköy'de dün akşam saatlerinde trafikte 2 ayrı otomobilin içindekiler arasında tartışma başladı. İddialara göre, yol verme nedeniyle başlayan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 3 kişi ellerinde pompalı tüfek ve demir boruyla, tartışma yaşadıkları sürücüyü tekme tokat dövdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dayak yiyen sürücünün ise Beni öldürün. Bana sıkın gibi sözler kullandığı duyuluyor.

EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER
EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER
EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER
EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER
EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER

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Pompalı Tüfek, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER - Son Dakika
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