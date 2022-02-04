EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da trafikte çıkan kavgada ellerinde pompalı tüfek ve demir boru olan 3 kişi, bir kişiyi darbetti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi

Eyüpsultan Alibeyköy'de dün akşam saatlerinde trafikte 2 ayrı otomobilin içindekiler arasında tartışma başladı. İddialara göre, yol verme nedeniyle başlayan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 3 kişi ellerinde pompalı tüfek ve demir boruyla, tartışma yaşadıkları sürücüyü tekme tokat dövdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dayak yiyen sürücünün ise Beni öldürün. Bana sıkın gibi sözler kullandığı duyuluyor.