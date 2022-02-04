EYÜPSULTAN'da trafikte çıkan kavgada ellerinde pompalı tüfek ve demir boru olan 3 kişi, bir kişiyi darbetti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi
Eyüpsultan Alibeyköy'de dün akşam saatlerinde trafikte 2 ayrı otomobilin içindekiler arasında tartışma başladı. İddialara göre, yol verme nedeniyle başlayan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 3 kişi ellerinde pompalı tüfek ve demir boruyla, tartışma yaşadıkları sürücüyü tekme tokat dövdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dayak yiyen sürücünün ise Beni öldürün. Bana sıkın gibi sözler kullandığı duyuluyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › EYÜPSULTAN'DA POMPALI TÜFEK VE DEMİR BORUYLA TERÖR ESTİRDİLER - Son Dakika