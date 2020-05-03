Eyüpsultan'da Ramazan'a Günseli Kato konuk oluyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl "evde kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor. Enes Yıldırım'ın bu kez konuğu modern resim ile minyatür sanatını birleştirerek bir ilke imza atan performans sanatçısı Günseli Kato olacak.



Eyüpsultan Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan'ın ruhuna uygun birbirinden güzel programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor. Enes Yıldırım'ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden "Eyüpsultan'da Ramazan" programıyla Ramazan'ın huzuru ve neşesi evlere taşınıyor. Ramazan'ın 11. günü yarın saat 18.00'de sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak olan programda Enes Yıldırım'ın konuğu modern resim ile minyatür sanatını birleştirerek bir ilke imza atan performans sanatçısı Günseli Kato olacak. Tarihçi-yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaşacağı programda Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlatacak. Programda ayrıca Halit Törün'den Kur'an-ı Kerim tilaveti, Hacivat-Karagöz gösterisi, Cengiz Gökdemir ile Ali Metin Özdemir'den tasavvuf müziğinin en güzel eserlerini ve ilahileri yer alacak. Ramazan Mutfağı köşesinde ise Şef Doğa Çitçi, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından lezzetli örnekler sunacak. - İSTANBUL