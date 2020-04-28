Eyüpsultan'da Ramazan sessiz geçiyor - Son Dakika

İslam aleminin en kutsal mekanlarından biri olan Eyüpsultan'da bu Ramazan koronavirüs nedeniyle sessiz ve sakin geçiyor.

Her yıl binlerce Müslümanın Ramazan boyunca ziyaret edip, el açıp dua ettikleri, namazlarını eda ettikleri Eyüpsultan Camii ve Türbesi, koranavirüs salgını nedeniyle çok az sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbulluların aileleriyle birlikte ziyaret ettiği, dualarla oruçlarını açtığı Eyüpsultan Meydanı boş kaldı. Eyüpsultan Türbesi'nin Hacet Penceresi bölümüne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dualar ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan Camii'nde vakit namazları da toplu olarak kılınmıyor.