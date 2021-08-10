İş yerindeki patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Eyüpsultan'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rami Kışla Caddesi'ndeki Topçular İş Merkezi'nde metal döküm yapılan bir iş yerinde bulunan tüpler henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da tamamlandı.

İş merkezinin yöneticisi Tuna Eken, tüplerin patlaması sonucu yangının çıktığını söyledi.

Yaralanan 5 kişiyi ambulanslara yetiştirdiklerini anlatan Eken, patlama ve akabinde yangının çıktığı iş yerinde metal dökümü yapıldığını aktardı.

Öte yandan iş yerindeki patlama anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.