Eyüpsultan'da "Sahafiye ve Nadide Kitaplar Müzayedesi" yapıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi "Sahafiye ve Nadide Kitaplar Müzayedesi" etkinliği düzenledi.

Eyüpsultan'da bulunan Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Sahafiye ve Nadide Kitaplar Müzayedesi" etkinliği düzenlendi. Müzayede de bir çok tarihi kitap ve imzalı kitap kitapseverlerle buluştu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de müzayededen kitap satın aldı. Müzayede Münadi Hasan Hüseyin Karabağ'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Etkinlik saat 14.00'da başlarken akşam 19.00'a kadar devam edecek. Öte yandan bir çok kitapsever müzayedeye ilgi gösterdi.

"Çok güzel eserler var herkesi bekliyoruz"

Programla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken " 100 yıllık kitaplarla buluşturmak için ilkini yaptık. İlk gün olduğu için az katılım var ama kitaplar derin ve geniş bir daha ki müzayede bütün kitapseverleri bekliyoruz. Çok güzel eserler var herkesi bekliyoruz" ifadeleri kullandı. - İSTANBUL