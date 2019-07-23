Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu
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Eyüpsultan'da, 4 bidon ile 3 pet şişe sahte içki, sahte bandrol ve barkod ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:29 Kaynak: AA
Eyüpsultan'da, 4 bidon ile 3 pet şişe sahte içki, sahte bandrol ve barkod ele geçirildi.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Nişanca Mahallesi'nde bir adreste kaçak alkol sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis
, 20 Temmuz'da adrese düzenlediği operasyonda, 4 adet 20 litrelik bidon ile 3 adet yarım litrelik pet şişe içinde sahte içki, 29 boş şişe, 39 sahte bandrol ve 10 sahte barkod ele geçirdi.
Adresin sahibi olduğu ifade edilen Fatih Ç'nin yakalanmasına çalışılıyor.
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