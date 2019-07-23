Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu
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Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu

11 dakika önce

Eyüpsultan'da, 4 bidon ile 3 pet şişe sahte içki, sahte bandrol ve barkod ele geçirildi.

Eyüpsultan'da, 4 bidon ile 3 pet şişe sahte içki, sahte bandrol ve barkod ele geçirildi.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişanca Mahallesi'nde bir adreste kaçak alkol sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, 20 Temmuz'da adrese düzenlediği operasyonda, 4 adet 20 litrelik bidon ile 3 adet yarım litrelik pet şişe içinde sahte içki, 29 boş şişe, 39 sahte bandrol ve 10 sahte barkod ele geçirdi.
Adresin sahibi olduğu ifade edilen Fatih Ç'nin yakalanmasına çalışılıyor.
Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:55 Kaynak: AA
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