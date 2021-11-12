Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Eyüpsultan'da bir araca ve bir depoya yapılan baskında 16 şişe sahte rakı ve 29 şişe sahte viski ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı, üretilen alkollerin araçla piyasaya sürüldüğü yönünde bilgisi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Düğmeciler Caddesi üzerinde seyir halindeyken durdurulan araçta yapılan aramalarda 16 şişe sahte rakı ve 29 şişe sahte viski ele geçirildi. Araçta bulunan E.A. ve N.T. ile araç sahibi H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında aynı gün saat 22.00 sıralarında şahısların depo olarak kullanıldıkları adrese basın düzenlendi. Depoda yapılan aramada ise 282 adet farklı ibare ve boyutlarda boş şişe, 23 adet farklı boyutlarda kaçak olduğu değerlendirilen dolu alkol şişesi, 2 adet su hortumu, 6 adet boş vaziyette 18 litrelik boş bidon, 14 adet farklı miktar ve sıvı madde, 1 adet sanayi tipi ısıtma makinesi, 1 adet 3'lü priz, 1 adet alkol ölçüm aparatı, çok sayıda sahte olduğu düşünülen etiket ve bandrol, çok sayıda sahte olduğu düşünülen şişe kapağı ve plastik kelepçe ele geçirildi. Şüphelilerden H.A. ve N.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, E.A. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL