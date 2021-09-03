Eyüpsultan'da şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Eyüpsultan'da, bir otomobilin şarampole düştüğü kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz yolu Hasdal istikametinde giden 34 DTT 038 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan P, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki bariyerlere çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil, şarampole düştü.

Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan P, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.