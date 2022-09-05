Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

05.09.2022 15:16
Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Eyüpsultan'da sebze meyve kasası imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da sebze meyve kasası imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pirinççi Mahallesi Gençosman Caddesi'ndeki sebze meyve kasası imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik ve tahta kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına Eyüpsutan, Sultangazi ve Arnavutköy itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşısının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Sazlıkta içten içe yanan toprak için 'araştırılsın' isteği Sazlıkta içten içe yanan toprak için 'araştırılsın' isteği İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA FABRİKANIN BAHÇESİNDE YANGIN İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA FABRİKANIN BAHÇESİNDE YANGIN
Kaynak: AA

Eyüpsultan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement