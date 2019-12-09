Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da "Şefkatli Elleri" ihtiyaç sahiplerine uzanıyor
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 'Şefkatli Elleri' ihtiyaç sahiplerine uzanıyor - Son Dakika

Eyüpsultan'da "Şefkatli Elleri" ihtiyaç sahiplerine uzanıyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Şefkateli Mağazası ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerini soğuk kış günlerinde yalnız bırakmıyor.

Eyüpsultan'da

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Şefkateli Mağazası ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerini soğuk kış günlerinde yalnız bırakmıyor.


Geçtiğimiz günlerde, Karadolap Mahallesi bulunan bir alışveriş merkezinde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından açılışı gerçekleştirilen Şefkateli Mağazası, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Mağaza, her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerini de gideriyor. Şefkateli Mağazası aylık yaklaşık 400 ihtiyaç sahibi aileye ortalama 9 bin parça kıyafet veriyor. Bunların arasında günlük giyilen pantolon, ayakkabı, kazak, ceket, manto, mont gibi giysilerin yanı sıra; nişanlık, gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor. Bu kıyafetlerin bazıları kullanılmış olurken bazıları da hiç kullanılmamış sıfır kıyafetler. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Şefkateli Mağazası'na verilen kullanılmış kıyafetler burada görevliler tarafından temizleniyor, ütüleniyor ve raflardaki yerlerini alıyor. Ayrıca günlük, 246 hanede ikamet eden 376 yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşın evlerine sıcak yemek götürülüyor.


Öte yandan, Şefkateli Mağazası tarafından başlatılan "Fazla Olanı Atma, Eksik Olanı Tamamla" sloganıyla düzenlenen kampanya hayırsever vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kampanya dahilinde vatandaşlar, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Şefkateli Mağazası'na veriyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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