Eyüpsultan'da şehitler dualarla yad edildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da şehitler dualarla yad edildi

11 dakika önce

Eyüpsultan'da, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için hatim duası okundu, lokma dağıtıldı.

Eyüpsultan'da şehitler dualarla yad edildi, System.String[]

Eyüpsultan'da, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için hatim duası okundu, lokma dağıtıldı.

Eyüpsultan Belediyesince "Her Şehidimiz İçin Bir Hatim" etkinliği kapsamında, İdlib'de şehit olan askerler için cuma namazı öncesinde Eyüp Sultan Camisi'nde hatmi şerif yapıldı.

Ellerini semaya kaldırarak şehitler için dua eden cemaat, namazın ardından cami avlusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek amacıyla "Kahraman ordumuzun yanındayız" sloganıyla başlatılan imza kampanyasına katıldı.

Avluda vatandaşlara lokma ikram edilirken, Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Metin Çakar, Türkiye'nin huzurunu sağlayan güvenlik güçleri için dua etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de programa katılarak lokma dağıttı.

Eyüp Sultan Camii, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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