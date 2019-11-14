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Eyüpsultan'da servis devrildi: 7 yaralı

7 saat önce

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi.

Eyüpsultan'da servis devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Esentepe Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
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