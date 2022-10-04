İstanbul'da 7 kişilik bir grup, yol meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı eşinin yanında öldüresiye dövdü - Son Dakika
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İstanbul'da 7 kişilik bir grup, yol meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı eşinin yanında öldüresiye dövdü

04.10.2022 09:33

İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan tartışmada servisten inen 7 kişi, sürücüye saldırdı. "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" uyarısına aldırmayan grup, sürücüyü eşinin yanında öldüresiye dövdü.

Dün akşam saatlerinde Eyüpsultan'da iddiaya göre yol verme yüzünden servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.

SERVİSTEN İNER İNMEZ SÜRÜCÜYE DALDI, ARADA KALDI

Kavgayı alevlendiren ise servisten inen yolcu oldu. Servisten iner inmez, "Ne diyorsun sen" diyerek, hızla sürücüye saldıran kişi, diğerlerini de harekete geçirdi. Grup hep birlikte otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. İlk saldırıyı gerçekleştiren kişi ise arada kaldı. Bir ara yere düşen saldırgan, kalkarak kavgaya devam etti.

"OTOMOBİLDE AİLE VAR, TERBİYELİ OLUN"

Tekme ve yumrukların hedefi olan otomobil sürücüsü ne yapacağını şaşırırken, çevredekiler yardıma koştu. Otomobilden çıkan bir kadın ise, "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" diyerek saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak servisten inenlerden biri, "Otomobiline geç" diyerek tekme atmaya devam etti. Aile otomobile güçlükle kendini atarken, servisten hızla inerek ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi, "Otomobilde aile varsa inmeyecektin" diyerek, bu kez de otomobile tekme attı. Otomobil sokaktan güçlükle uzaklaştı.

KAVGA ANI KAMERADA

Trafikteki yol tartışması ile başlayarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Servis minibüsüne doğru yaklaşan otomobil sürücüsü, servisten bir anda inen kişinin "Ne diyorsun ulan sen" sözleri ile birlikte tekme ve yumrukların hedefi oldu. Servisteki diğer kişiler de otomobil sürücüsüne saldırdı. Grubun otomobil sokaktan ayrılırken de saldırısını sürdürdüğü görüldü.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: hadi bakalım, ne olacak şimdi? 1'e karşı 7 kişi, bunlar ancak ortadoğu kültüründe var, medeni toplumlarda böyle şeyler göremezsiniz ama oralarda da Türkler varsa, arada sırada oluyor olabilir... Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 kişilik bir grup, yol meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı eşinin yanında öldüresiye dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 7 kişilik bir grup, yol meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı eşinin yanında öldüresiye dövdü - Son Dakika
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