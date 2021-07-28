Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzenin sokak ortasındaki tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan kuzenlerden 2 kardeş hayatını kaybederken kuzenleri ise yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzenleri Ali Mumcu, bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirini kurşun yağmuruna tutan kuzenlerden 3'ü de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sesleri duyarak evlerinden çıkanlar, yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KARDEŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ