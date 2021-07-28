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Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü

28.07.2021 10:29
Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre EYÜPSULTAN'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzenin sokak ortasındaki tartışması silahlı çatışmaya dönüştü.

EYÜPSULTAN'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzenin sokak ortasındaki tartışması silahlı çatışmaya dönüştü.  Birbirlerine ateş açan kuzenlerden 2 kardeş hayatını kaybederken kuzenleri ise yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzenleri Ali Mumcu, bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirini kurşun yağmuruna tutan kuzenlerden 3'ü de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sesleri duyarak evlerinden çıkanlar, yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KARDEŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kuzenleri Ali Mumcu'nun ise yaralı halde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek teslim olduğu öğrenildi. Çıkan silahlı çatışma sonucunda, sokak üzerinde bulunan bina ve araçlarda kurşun izleri olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul
Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü
Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü
Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü
Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü

Eyüpsultan, Ali Mumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eyüpsultan'da silahla birbirlerine ateş açan 3 kuzenden 2'si öldü - Son Dakika


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