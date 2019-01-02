Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Silahlı Market Soygunu Kamerada

Eyüpsultan'da Silahlı Market Soygunu Kamerada

1 saat önce

Eyüpsultan'da silahlı market soygunu kamerada Başına silah dayanan kasiyer kız ve alışveriş yapan bir çocuk büyük panik yaşadı.

Eyüpsultan'da silahlı market soygunu kamerada
Başına silah dayanan kasiyer kız ve alışveriş yapan bir çocuk büyük panik yaşadı.

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bulunan bir markete giren zanlı, silah zoruyla kasada bulunan 250 TL parayı alarak kaçtı. Soygun sırasında başına silah dayanan kasiyer kız ve markette bulunan bir çocuk büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, 6 Aralık'da Eyüpsultan Güzeltpe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete alışveriş yapma bahanesiyle gelen kasklı bir kişi, kasaya gelince aniden silahını çıkardı. Kasiyerin başına silah dayayan zanlı, kasada bulunan 250 TL'yi alarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri,şüpheli şahsın kullandığı motosiklet plakasından adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipleri, kaçmaya çalışan C.G. isimli zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs 7 Aralık günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gasp anı ve müşterilerin panik hali kamerada
Markette silahlı soygun, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kasklı bir kişinin elinde ürünle kasanın yanına geldiği görülüyor. Aniden silahını çıkartan zanlı kasiyer kızın kafasına dayıyor. Bu sırada marketteki bir çocuğun da koşarak kaçtığı görülüyor. Kasadaki paraları alan zanlı, olay yerinden kaçıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

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