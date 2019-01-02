Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Silahlı Market Soygunu Kamerada

Eyüpsultan'da Silahlı Market Soygunu Kamerada

26 dakika önce

EYÜPSULTAN'da, bir markette kasiyere silah göstererek kasadan 250 lira alan kasklı şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da Silahlı Market Soygunu Kamerada, System.String[]
EYÜPSULTAN'da, bir markette kasiyere silah göstererek kasadan 250 lira alan kasklı şüpheli tutuklandı. Gasp anı marketin kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 6 Aralıkta Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen şüpheli elindeki silahı kasiyere doğrultarak, kasada bulunan kasadan 250 lirayı gasp ederek kaçtı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler gasp yapan şüphelinin marketten kaçarken kullandığı motosikleti belirleyerek adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonda marketten silahla gasp yapan 20 yaşındaki C.G.'yi kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli C.G.'nin kaskla girdiği markette kasaya gelmesi ve silah çıkartarak kasiyere dayadıktan sonra kasada bulunan 250 lirayı alarak kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gasp sırasında markette bulunan küçük bir kız çocuğunun korkarak kaçması görüntülere yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Market Poşetine Para Vermek İstemeyen Müşteriler, Aldıkları Ürünleri Ellerinde Taşıdı Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:35:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Silahlı Market Soygunu Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]