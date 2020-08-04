Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir genç ağır yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir genç ağır yaralandı. Saldırganın genci vurarak olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen cerrahi maskeli bir şahıs, 21 yaşındaki Caner T.'yi cadde boyunca kovaladıktan sonra ateş açtı. Uğradığı saldırı sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Caner T.'nin yardımına cadde esnafı koştu. Saldırgan şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Caner T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarına bakan ekipler saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GENCİN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Eyüpsultan'da gencin uğradığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz tişörtlü saldırgan elinde bulunan tabanca ile Caner T.'ye ateş açtığı ve yaralanan Caner T.'nin yardımına esnafın koştuğu görülüyor.

"YAKLAŞIK 5-6 KERE SİLAH SIKILDI"

Olay anını anlatan Gürsel Gerçek, "İçeride çalışıyordum. Yaklaşık 5-6 kere silah sıkıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda arkadaşın iki minibüs arasında kanlar içinde kaldığını gördüm. Arkadaşı alıp kenara taşıdık. Sonra da turnike yaptık. Şahsın kim olduğunu görmedim. Sadece silah sesini duyduk. Ardından polis ekipleri geldi" dedi.

"ÇOCUK SIRTI KAN İÇİNDE YERDE YATIYORDU"

Cadde esnafı Meriç İnandıklı, "Silah sesi duydum. Koştum. Burada bir minibüs duruyordu. Çocuk sırtı kan içinde yerde yatıyordu. 4 el ateş ettiler. Dördü de sırtına geldi herhalde. Ben de hemen ambulansı aradım. O an gördüm. Kötü oldum. Durumu kötüydü. Ölmüş de olabilir. Kurtulması çok zor" diye konuştu.

(İHA)

Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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