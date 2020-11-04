Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

04.11.2020 03:36
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

EYÜPSULTAN'da, motosiklet sürücüsü kendisini takip eden bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

EYÜPSULTAN'da, motosiklet sürücüsü kendisini takip eden bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay saat 02: 00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Bulvarı'ndan Alperen Caddesi'nde giren 34 GAB 04 plakalı motosiklet, kendisini takip eden bir otomobilde bulunan kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.  YARALI HALDE TAKSİ DURAĞINA GİRDİUğradığı silahlı saldırının ardından taksi durağında park halindeki  taksiye ve durağa çarpan motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Silahlı saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücü, ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.  OLAY YERİNDEN KAÇTILARSaldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerine geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Polis şimdi saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.   TAKSİYE VE DURAĞA DA MERMİ İSABET ETTİPolis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, durakta bekleyen takside ve durağın camlarında da mermi isabetleri olduğu görüldü. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 15 adet boş kovan bulundu.  TAKSİCİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Taksi durağında sıra bekleyen Rıdvan Sünnetçioğlu yaşananları anlattı. Saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsünü de, saldırıyı gerçekleştiren otomobilde bulunanları da tanımadıklarını söyleyen Sünnetçioğlu, "Ne oldu bizde tam olarak bilmiyoruz. Kurşun sesiyle beraber, yanımdaki arkadaşıma baktım, benim arabaya bir şey vurdu. Kurşun sesi geldi. Yoldan geçen birisi motorunu bizim arabaya vurdu. Ateş etmişler. Vurulanı bizden zannettik. Hepsi yani 20 saniyede oldu. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz yani. Olay gördüğünüz gibi. Buradaki olayın taksi durağıyla ne bir alakası var, ne şahısları tanıyoruz. Ne de ateş edenleri tanımıyoruz. Durakta sıramızı beklerken oldu olay. Ne yaşadığımızı da bilmiyoruz. 6-7 kurşun sesi geldi. Biri düşmüş, düşen dışarıdan mı? Tahminim yaralı öldü. İlk bir dakika kendisindeydi. 'Ağabey yardım edin' dedi. Müdahale edemedik. Ambulansı aradık polisi aradık. Benim arabama bir kurşun geldi, durağımıza iki tane geldi. Motoru benim arabama vurdu" dedi.


- İstanbul
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İstanbul, Kamera, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
ABD, 46. başkanını seçiyor! Tarihi seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı ABD, 46. başkanını seçiyor! Tarihi seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı         
23:48
Ermenistan'a ağır darbe! Cephenin bazı bölgelerinde geri çekilme zorunda kaldı Ermenistan'a ağır darbe! Cephenin bazı bölgelerinde geri çekilme zorunda kaldı         
23:15
Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi         
22:40
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
20:45
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 03:52:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei