Hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapılacağı öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.?

Kaynak: AA

Piyer Loti, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği 'değnekçi' gözaltına alındı - Son Dakika

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