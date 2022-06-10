Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği "değnekçi" gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği "değnekçi" gözaltına alındı

10.06.2022 11:25
Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği "değnekçi" gözaltına alındı

Eyüpsultan Pierre Loti'de korsan otoparkçılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan Pierre Loti'de korsan otoparkçılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik Eyüpsultan'da denetim gerçekleştirdi.

Merkez Mahallesi Pierre Loti/İdris Köşkü Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelen şüphelinin otopark ücreti istediği tespit edildi.

Aynı yerde arabayı park etmek isteyen sivil trafik polislerinden de ücret isteyen Kubat R. suçüstü yakalandı.

Hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapılacağı öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.?

YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da annesi ile üvey kardeşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet Eyüpsultan'da annesi ile üvey kardeşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Kaynak: AA

Piyer Loti, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği 'değnekçi' gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 9 aday başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da sivil trafik polislerinin tespit ettiği "değnekçi" gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement