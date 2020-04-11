Eyüpsultan'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kliniği, sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi ve pazar günü açık olacak, hizmete devam edecek.



Çalışmalarda bir yandan hasta, yaralı hayvanların bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor, bir yandan da beslenmeleri sağlanıyor. Ekipler kedi ve köpeklerin yanısıra Haliç'teki Adalar civarında bulunan ördek, kaz ve su kuşlarını da beslemeyi ihmal etmiyor. - İSTANBUL