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Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı

18.06.2021 15:52

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı Bir vatandaş su basan sokaktaki rögarı açmaya çalıştı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı.

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Bir vatandaş su basan sokaktaki rögarı açmaya çalıştı

İSTANBUL - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı. Göle dönen sokakta bazı işlerini su basarken, bir vatandaş rögarı açmaya çalışarak sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'un Eyupsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Buradaki bir kaç işyerini de su bastı. Esnaf dükkanına giren suyu süpürge boşaltmak için çaba sarf etti. Bir kişi de sokaktaki rögarı açmaya çalışarak suyu tahliye etmek istedi.

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Eyüpsultan, İstanbul, Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı - Son Dakika


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