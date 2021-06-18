Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Bir vatandaş su basan sokaktaki rögarı açmaya çalıştı

İSTANBUL - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı. Göle dönen sokakta bazı işlerini su basarken, bir vatandaş rögarı açmaya çalışarak sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'un Eyupsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Buradaki bir kaç işyerini de su bastı. Esnaf dükkanına giren suyu süpürge boşaltmak için çaba sarf etti. Bir kişi de sokaktaki rögarı açmaya çalışarak suyu tahliye etmek istedi.