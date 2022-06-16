Eyüpsultan'da sokakta şiddet - Son Dakika
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Eyüpsultan'da sokakta şiddet

16.06.2022 09:30
Eyüpsultan'da sokakta şiddet

EYÜPSULTAN'da sokak ortasında bir kişinin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EYÜPSULTAN'da sokak ortasında bir kişinin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Çırçır Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen biri kadın iki kişi arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Şiddet uygulayan kişi, kolundan tutup uzaklaştırmaya çalıştığı kadını iterek, yere düşürdü. Savrulan kadın park halindeki otomobile çarptı. Şiddet uygulayan kişi kaldırdığı kadını iterek götürüp gözlerden kayboldu.


Eyüpsultan'da sokakta şiddet
Eyüpsultan'da sokakta şiddet
Eyüpsultan'da sokakta şiddet
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da sokakta şiddet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da sokakta şiddet - Son Dakika
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