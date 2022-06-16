Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Çırçır Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen biri kadın iki kişi arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Şiddet uygulayan kişi, kolundan tutup uzaklaştırmaya çalıştığı kadını iterek, yere düşürdü. Savrulan kadın park halindeki otomobile çarptı. Şiddet uygulayan kişi kaldırdığı kadını iterek götürüp gözlerden kayboldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da sokakta şiddet - Son Dakika

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