Yeşilpınar Mahallesi Oruç Reis Caddesi üzerindeki AVM önünde geçen pazar iki otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflar birbirlerine yumrukla saldırmaya başladı. Sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştılar. İki grubun birbirlerine saldırmaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EYÜPSULTAN'DA SOPALI YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika

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