EYÜPSULTAN'DA SOPALI YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA SOPALI YUMRUKLU YOL KAVGASI

26.07.2022 09:51

EYÜPSULTAN'da sürücüler arasında yol verme yüzünden sopalı yumruklu kavga çıktı.

EYÜPSULTAN'da sürücüler arasında yol verme yüzünden sopalı yumruklu kavga çıktı. Kavgaya sürücülerin yakınları da dahil oldu.

Yeşilpınar Mahallesi Oruç Reis Caddesi üzerindeki AVM önünde geçen pazar iki otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflar birbirlerine yumrukla saldırmaya başladı. Sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştılar. İki grubun birbirlerine saldırmaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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BEYLİKDÜZÜ'NDE KAFEDE BIÇAKLI, SOPALI KAVGA KAMERADA BEYLİKDÜZÜ'NDE KAFEDE BIÇAKLI, SOPALI KAVGA KAMERADA Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı
Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA SOPALI YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA SOPALI YUMRUKLU YOL KAVGASI - Son Dakika
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