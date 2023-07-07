Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı; Su Metrelerce Yükseldi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı; Su Metrelerce Yükseldi

07.07.2023 12:33

Eyüpsultan'da patlayan su borusundan tazyikli su metrelerce fışkırdı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil zarar gördü, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alibeyköy, Atatürk Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında İSKİ'nin isale hattı bilinmeyen bir nedenle patladı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen Faruk Seyit Hanoğlu kontrolündeki 34 GTV 47 plakalı otomobil, altından patlayan borunun tazyikli suyuyla zarar gördü. Tazyikli su metrelerce yükseğe ulaşırken cadde göle döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İSKİ ekipleri, bölgedeki suyu kesti. Ekipler, zarar gören boruyu onarırken çalışma nedeniyle trafik tek şeritte ilerledi. Tonlarca suyun boşa aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı. Otomobili zarar gören Faruk Seyit Hanoğlu, 'Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. O kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşlar fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geldi' dedi.

Eyüpsultan'da caddeden geçen su borusu patladı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, tazyikli sudan zarar gördü. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İSALE HATTI PATLADI

Alibeyköy, Atatürk Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında İSKİ'nin isale hattı bilinmeyen bir nedenle patladı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen Faruk Seyit Hanoğlu kontrolündeki otomobil, altından patlayan borunun tazyikli suyuyla zarar gördü. Tazyikli su metrelerce yükseğe ulaşırken cadde göle döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İSKİ ekipleri, bölgedeki suyu kesti. Ekipler, zarar gören boruyu onarırken çalışma nedeniyle trafik tek şeritte ilerledi. Tonlarca suyun boşa aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.

ARABANIN ÖN TARAFI HAVAYA KALKTI

Otomobili zarar gören Faruk Seyit Hanoğlu, Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. O kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşlar fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geldi dedi.

Kaynak: DHA
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Eyüp Belediyesi, Atatürk Caddesi, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı; Su Metrelerce Yükseldi - Son Dakika


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