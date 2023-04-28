Su borusu patlaması sonucu Tramvay yolu suyla doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Su borusu patlaması sonucu Tramvay yolu suyla doldu

28.04.2023 18:03

Eyüpsultan'da Silahtarağa Tüneli girişinde, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada su borusu patladı ve iki tramvay su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Eyüpsultan'da çalışma yaptığı sırada Silahtarağa Tüneli girişinde bulunan içme suyu borusu patladı. Tazyikli su metrelerce ileri fışkırırken, tünel girişi ve yan yol sular altında kaldı. Bu sırada tramvay da suya gömüldü. Tramvay seferleri de aksadı.

Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı

"2 AYDIR BU ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

Yusuf Uçar isimli vatandaş, ''Burada 1 saattir su akıyor, bu da devlet olarak bizim cebimizden çıkacak. İşçilerin ufak bir hatası bile kaç metreküp su gitti, Allah bilir. Hala su kesmeye uğraşıyorlar. 2 aydır bu çalışma sürüyor, esnaf da iş yapamıyor, buradan toz kalkıyor. Böyle devam ederse mağdur olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı

"BU DURUM BİZİ DE ÜZÜYOR"

Mahalle esnafı Oğuzhan Göze ''Günlerdir bu çalışma devam ediyordu. Biz de yetkililere söyledik. Gördüğümüz kadarıyla işi pek önemsemediler. Ülke olarak da su ihtiyacımız var. Bu durum bizi üzüyor açıkçası" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Eyüpsultan, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su borusu patlaması sonucu Tramvay yolu suyla doldu - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlandığı törenle açıldı
17:51 Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlandığı törenle açıldı
17:38 Caulker'dan şaşırtan itiraflar: Oyuncular devre arası sigara içiyordu, Sergen Yalçın yüzüme duman üfledi
17:35 Sivas deplasmanında sarı-lacivertli 6 yıldız yok
17:32 Caulker'dan hayrete düşüren itiraflar: Oyuncular devre arası sigara içiyordu, Sergen Yalçın yüzüme duman üfledi
17:29 Sivas deplasmanında Fenerbahçe'nin 6 yıldızı forma giyemeyecek
17:21 TÜGVA'nın açtığı davada yargılanan Ramazan Aydoğdu hapis cezasına çarptırıldı
17:16 TÜGVA: Vakfımıza ait bilgileri ele geçiren Ramazan Aydoğdu hapis cezasına çarptırılmıştır
16:58 Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü
16:52 Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam, arkadaşı olan 3 çocuk annesi kadını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 18:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Su borusu patlaması sonucu Tramvay yolu suyla doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement