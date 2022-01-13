EYÜPSULTAN'DA SU TAŞIYAN KAMYONET GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU - Son Dakika

İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da su taşıyan kamyonet, depo olarak kullanılan gecekondunun üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü ile depodan odun almaya çıkan kişi, çatının çökmesiyle hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında, Sakarya Mahallesi 1. Şen Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Kurt idaresindeki 06 BDL 216 plakalı su yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun aşağısındaki depo olarak kullanılan gecekondunun üzerine uçtu. Kazada kamyonetteki Hamza Koç ile evinden odun almak için depoya giren Doğan Melekoğlu hafif şekilde yaralandı. Kazayı duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Hamza Koç'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda, üzerine kamyonetin devrildiği gecekondu yapı, tamamen yıkıldı. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

"BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM ÇATI ÜZERİME DÜŞTÜ"

Kazanın yaşandığı sırada evinden odun almak için çıkan Doğan Melekoğlu, "Sabah, odun almak için depoya gitmiştim. Bir gürültü duydum. Çatı üzerime düştü. Kafamdan yaralandım. Çatıyı kaldırdıktan sonra kamyonetin devrildiğini gördüm. Evde yalnızdım, tek başıma yaşıyorum. Kendi imkanlarımla çıktım. Arkadaşlar da müdahale etti. Kamyonetteki de yaralanmıştı. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırdılar. Orası kömürlüktü, tamamen yıkıldı. Allah'tan içeride kimse yoktu. Verilmiş sadakamız varmış. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------------Kazaya karışan kamyonet ve yıkılan gecekondudan görüntü-Muhabir anons (Ömer ÇETİNASLAN)-Yaralanan gecekondudaki Doğan Melekoğlu röp-Genel ve detaylar