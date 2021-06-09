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Eyüpsultan'da sünnet şöleni Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

Eyüpsultan'da sünnet şöleni Temmuz'da yapılacak

09.06.2021 11:28
Eyüpsultan'da sünnet şöleni Temmuz'da yapılacak, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı. Yaz aylarında gelenekselleşen sünnet şöleniyle ilgili soruları cevapladı.

Geleneksel Sünnet Şöleni Temmuz'da

Geleneksel toplu sünnet şöleni hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirterek şunları söyledi: "Şuanda müracaatlara başladık. Haziran ayı içinde sünnet şölenini yapacağız inşallah. Pandemiden dolayı kapsamlı bir şölen yapmayacağız ama operasyon 14 Haziran itibariyle başlayacak. Kayıt yaptırdıktan sonra çocuklarımızı giydireceğiz. 500 çocuğumuzu sünnet ettirdikten sonra sünnet şölenini temmuz'da gerçekleştireceğiz."

Sünnet kaydı nasıl yapılır?

Sünnet kayıtları 30 Haziran 2021 tarihine kadar alınacak. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Düğmeciler Mahallesi, Düğmeciler Caddesi No: 19 Eyüpsultan adresinden ve 0212 440 15 43 hatlı numaradan detaylı bilgi alabilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da sünnet şöleni Temmuz'da yapılacak
Eyüpsultan'da sünnet şöleni Temmuz'da yapılacak
Eyüpsultan'da sünnet şöleni Temmuz'da yapılacak

Eyüpsultan Belediyesi, Sosyal Medya, Deniz Köken, Haziran, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eyüpsultan'da sünnet şöleni Temmuz'da yapılacak - Son Dakika


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