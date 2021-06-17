Eyüpsultan'da sürekli patlayan kablolar mahallenin kabusu oldu - Son Dakika

Eyüpsultan Pirinççi köyü'nde iddiaya göre, sanayi işletmesinin kurulmasının ardından köydeki kablolar patlamaya başladı. Bölgede yaşayanlar sanayi işletmesi nedeniyle elektrik kablolarının 4 yıldır patlayarak tutuştuğunu iddia ederek mağdur olduklarını söyledi. Alev alarak patlayan trafolar ise ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Pirinççi köyü'nde Genç Osman Sokak'ta yaşandı. Mahallenin elektrik ihtiyacını karşılayan ana hattın geçtiği kablolar sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile patlayarak alev aldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar, elektrik kablolarının 4 yıldır patlayarak tutuştuğunu ve köyde 2 bin kişinin bu mağdur olduğunu iddia etti. Öte yandan çocuklar ise korkudan köyde oynayamadıklarını söyledi.

"Buradaki sanayi mahallenin elektriğinin sürekli olarak kesilmesine neden oluyor"

Mahallede yaşayan Mustafa Koto, "Buraya kocaman bir sanayi yapıldı fakat mahallenin elektriğinin sürekli olarak kesilmesine neden oluyor. Sanayi yapıldıysa neden oraya ayrı bir elektrik hattı vermiyorlar. Kesinti nedeniyle dolaplarımızda ki yiyeceklerimiz bozuluyor. Bize yazık, günah değil mi? Sanayi kurup para kazanıyorsanız bari kendi elektrik santralinizi de kurun. Biz de bu dertten kurtulalım" dedi.

"Mahallede yaşayan yaklaşık 2 bin kişi mağdur kalıyor"

Torunlarının korktuğunu söyleyen Behçet Başça, "Biz yapılan sanayiye karşı değiliz ama elektriğinin ayrı olarak verilmesi gerekiyor. Çünkü bizim elektriğimiz sürekli olarak kesiliyor ve çocuklarımız ise korkuyor, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle. Mahallede yaşayan yaklaşık 2 bin kişi mağdur kalıyor. Bu insanlara günah değil mi? Sürekli kablolar yanıyor, gelip değiştiriyorlar sonra tekrar yanıyor buraya büyük bir trafo koysunlar. Benim torunlarım sabah patlama sesini duyunca 'Dede korkuyoruz' diyerek bana sarılıyorlar. Günah değil mi?" diye konuştu.

"Kardeşlerim korkudan evde duramıyorlar"

Kapının önünde oyun bile oynayamadıklarını belirten Cemre Şen, "Akşam saatlerinde genelde patlama oluyor korkuyoruz. Kardeşlerim korkudan evde duramıyorlar. Dışarıya da çıkamıyoruz, kapımızın önünde bile oynayamıyoruz. Elektriklerimiz sürekli olarak kesiliyor" şeklinde konuştu.

"4 senedir yaptığımız mücadelede çözüme gidiyoruz ancak bir türlü sonuç alamıyoruz"

Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, "Yaklaşık 4 senedir devam eden bir sıkıntımız var ve bir türlü bu konuda bir yol alamadık. Ayda 3 ya da 4 defa kablolarımız yanıyor. Gelip yapıyorlar tekrar yanıyor. Mahallemizde ağır sanayi işletmesi var. Bu nedenle mahalledeki tesisat yükü kaldırmıyor. 4 senedir yaptığımız mücadelede çözüme gidiyoruz ancak bir türlü sonuç alamıyoruz. Önceki gün üst tarafta yanan kablolar tamir edildi. Bugün ise buradaki kablolar yandı bütün mahallede elektrikler kesildi. Çocuklar internete girecekler veya ders yapacaklar ama elektrik ve internet yok yanan elektrik kabloları telefon ve internet kablolarının da yanmasına neden oldu. Bu konuda bir an önce çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL