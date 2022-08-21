EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜYLE EĞİTMEN ARASINDA PARK ALANI TARTIŞMASI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜYLE EĞİTMEN ARASINDA PARK ALANI TARTIŞMASI

21.08.2022 10:34
EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜYLE EĞİTMEN ARASINDA PARK ALANI TARTIŞMASI

EYÜPSULTAN'da sürücü ile ehliyet kursu eğitmeni arasında park alanı tartışması çıktı.

EYÜPSULTAN'da sürücü ile ehliyet kursu eğitmeni arasında park alanı tartışması çıktı. Tehditlerin havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gündüz saatlerinde Kemerburgaz'da meydana geldi. İddiaya göre, tanıdığına park eğitimi vermek isteyen eğitmen, Kemerburgaz'da bulunan eğitim alanına geldi. Burada sürücü kursu eğitmeni ile sürücü arasında park alanını kimin kullanacağı meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sürücü, eğitmene tehdit ve küfürler savurdu. Sürücü, park eğitim alanını herkesin kullanabileceğini söylerken, sürücü kursu eğitmeni ise bu alanın sürücü kurslarına ait olduğunu iddia etti. Tartışmada iki taraf da birbirini cep telefonu ile görüntüledi. Yaşanan o anlar sürücü kursu eğitmeninin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Kemerburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜYLE EĞİTMEN ARASINDA PARK ALANI TARTIŞMASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜYLE EĞİTMEN ARASINDA PARK ALANI TARTIŞMASI - Son Dakika
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