Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın

03.05.2021 19:52

Bir son dakika haberine göre Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın Eyüpsultan'da bulunan iki katlı iş yerindeki sürücü kursunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bulunan iki katlı iş yerindeki sürücü kursunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülürken, vatandaşlar tam kapanmayı unutarak yangını izledi.

Yangın, saat 18.15'te Eyüpsultan İslambey Mahallesi Hazreti Halid Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı iş yerinin ikinci katındaki sürücü kursunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kursundan çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle işlek caddelerden biri olan Hazreti Halid Bulvarında çıkan yangın sebebiyle trafik tek şeritten iki yönlü olarak verildi. Yangına müdahalenin yapıldığı esnada ise vatandaşlar tam kapanma kurallarını unutarak yangını izledi.

Yangının çıktığını gören ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlardan biri, "Şu anda faaliyette olmayan bir yer. Aynı zamanda kimseler yoktu. Biz camdan çıkan dumanları görerek hemen yangın çıkış merdiveninden yukarı çıkarak söndürmek istedim. Fakat bizim müdahale edecek bir durumumuz yoktu. İtfaiye ekiplerine haber verdik. ve orada ehliyet sürücü kursunun sahiplerine telefon açtık. Sağ olsunlar itfaiye geldi. Gereken müdahaleyi yaptılar. Şu anda yangının çıkış sebebi belli değil. Yangından önce faaliyete girmemişlerdi. Sadece kurulum gerçekleştirilmişti" şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın

İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da sürücü kursunda korkutan yangın - Son Dakika


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