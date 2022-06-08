Eyüpsultan'da takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

İSTANBUL Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü önünde seyreden araca arkadan çarpması sonucu takla attı. Takla atarak ters dönen araç sürücüsü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enver Y. yönetimindeki 34 BSF 824 plakalı araç aynı yönde seyir halinde bulunan Emine U. yönetiminde bulunan 34 DPM 693 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Enver Y. yönetimindeki araç takla atarak refüj üzerinde ters döndü. Kaza sonrası içerisinde sıkışan sürücü Enver Y. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bu noktada sürekli kazaların olduğunu kaydeden Özgören Çakır "Burada esnafız devamlı kazalara burada tanık oluyoruz. Allah korusun buradan çok süratli gidiyorlar. Bir gün dükkana girecekler. Yaralı yok, takla atan araçta bir vatandaş vardı. Onu aracın içinden çıkardık, o arkadaşı ayakta tedavi ettiler. Diğer çarpılan araç içerisinde çocuklar vardı. Daha kötü sonuçları olabilirdi. Biz buraya bir çözüm istiyoruz, buraya bir set istiyoruz. İleride ışıklar var ama tam ikisinin ortasında bir set gibi gerekirse trafik lambası, yaya geçidi veya üst geçit istiyoruz" dedi.

Kaza sonrası yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.