Eyüpsultan'da taksi durakları ve taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekibi, ilçede bulunan taksi duraklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapmaya başladı.



Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşları korona virüsü salgınından korumak amacıyla ilçe genelinde bir dizi tedbir alarak ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor. Eyüpsultan Belediyesi, parklarda yapılan ilaçlama ve dezenfekte işleminin ardından, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, ilçede bulunan Milli Eğitime bağlı okullarda, camilerde, Eyüpsultan Meydanı'nda ve ilçede hizmet veren dolmuşlarda dezenfekte ve ilaçlama başlatmıştı.



Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon yapan ekiplerin yanında yeni bir takviye dezenfeksiyon ekibi oluşturuldu. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekibi ilçede bulunan taksi duraklarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapmaya başladı. Hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı alanlardan olan taksi durakları ve taksiler, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak virüslere karşı dezenfekte edildi.



Karadolap Mahallesi'nde bulunan Huzur Taksi Durağı ve 16 adet taksi, Kemerburgaz'da bulunan Kemertürk Taksi Durağı ve 18 adet taksi ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi yanında bulunan taksi durağında bulunan araçlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı. Belediye ekipleri ilçedeki tüm taksi duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL