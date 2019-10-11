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Eyüpsultan'da tarihi eser çalışması

50 dakika önce

Eyüpsultan Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin (GTU), GTU Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri Eyüpsultan'ın kültürel mirasının belgelenmesi ve restorasyon projelerinin hazırlanması amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Eyüpsultan'da tarihi eser çalışması, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin (GTU), GTU Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri Eyüpsultan'ın kültürel mirasının belgelenmesi ve restorasyon projelerinin hazırlanması amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.


Çalışmaların bugünkü ayağına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılarak incelemelerde bulundu. Başkan Deniz Köken, GTU öğretim elemanları ve öğrencilerle konuşarak, çalışmalarda nelerin yapıldığı ve hangi aşamalara gelindiği konusunda bilgi aldı. Çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 41 lisans ve yüksek lisans öğrencisi ile 6 öğretim elemanından oluşan ekip sürdürüyor.


Eyüpsultan'da rölövesi alınmamış tarihi eser kalmayacak


Çalışmalar, KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu) organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sonucu Eyüpsultan'da rölövesi alınmamış tarihi eser kalmayacak. GTU ekibi çalışmalarına, Eyüpsultan Merkez Mahallesi Cami-i Kebir Sokak, Feshane Caddesi, Eyüpsultan İskele Caddesi Kızılmescit Sokak, Oyuncakçılar Çıkmazı, İslambey Mahallesi Zekai Dede Sokak ve Halit Paşa Sokağı'nda başladı. Çalışmalarda, ilk etapta 7 - 12 Ekim tarihleri arasında belirlenen yapıların bütün boyutları ölçülerek plan, kesit ve görünüşü yeniden çıkarılarak rölöve projelendirmesi yapılacak. Sonraki süreçte ise yapıların ilk yapıldığı halini modelleyen restitüsyon projesi ve yapılacak müdahale, onarımları gösteren restorasyon projeleri hazırlanacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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