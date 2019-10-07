Eyüpsultan'da tarihi eserlerde rölöve çalışması başladı

Eyüpsultan Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTU) arasında yapılan işbirliği kapsamında 41 lisans ve yüksek lisans öğrencisi ile 6 öğretim elemanından oluşan ekip, Eyüpsultan'da alan çalışmasına başladı.



Çalışmalar, KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu) organizasyonunda gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sonucu Eyüpsultan'da rölövesi alınmamış tarihi eser kalmayacak. Konu ile ilgili olarak GTU ekibine ilk olarak Eyüpsultan Belediyesi Zekai Dede Salonu'nda, görseller eşliğinde, Eyüpsultan'ın tarihsel geçmişi ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunum öncesi konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şunları söyledi: "Eyüpsultan; Bizans tarihini, Osmanlı tarihini bir arada tutan bir şehir. Bin 200'ün üzerinde tescilli eser var. O yüzden bu bölgeyi, Roma gibi, Viyana'nın merkezi gibi gezilebilecek, turistin geleceği bir şehir haline getirebiliriz. Eyüpsultan'ın tarihi Eyüp Sultan Camii ve çevresinde başlamıyor, aslında Nişanca'dan başlıyor."



"Şehirlerle ilgili bütün kötülükler, kötü plancılıktan çıkmıştır"



Konuşmasında, şehir plancılığını doktorluğa benzettiğini belirten Başkan Deniz Köken sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğru planlanmamış her şey hastalık üretmeye başlar. Şehirlerle ilgili bütün kötülükler, kötü plancılıktan çıkmıştır. Şeffaf olan, herkesin görebildiği alanların hiçbiri kötülük üretmez. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, iyi bir hafta temenni ediyorum." Öğrenci ve öğretim elemanlarından oluşan ekip de Başkan Deniz Köken'e ev sahipliği için teşekkür ederek; "Eyüpsultan Belediyesi kucağını açtı bize. Bu sayede alanda çok hızlı bir şekilde faaliyete geçebildik" dediler.



"Halit Paşa Sokağı'nda başladı"



GTU ekibi çalışmalarına Eyüp Merkez Mahallesi Cami-i Kebir Sokak, Feshane Caddesi, Eyüp İskele Caddesi Kızılmescit Sokak, Oyuncakçılar Çıkmazı, İslambey Mahallesi Zekai Dede Sokak ve Halit Paşa Sokağı'nda başladı. Çalışmalarda, ilk etapta 7 - 12 Ekim tarihleri arasında belirlenen yapıların bütün boyutları ölçülerek plan, kesit ve görünüşü yeniden çıkarılarak rölöve projelendirmesi yapılacak. Sonraki süreçte ise yapıların ilk yapıldığı halini modelleyen restitüsyon projesi ve yapılacak müdahale, onarımları gösteren restorasyon projeleri hazırlanacak. - İSTANBUL