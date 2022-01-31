Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüye saldırdığı iddia edilen 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği iddiasıyla aynı aileden 3 kişinin yargılandığı davada savcılık, sanıkların 2 yıl 4 ay ile 4 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki Sena Koçak Genç'in kullandığı araçla Eyüpsultan'da seyir halindeyken, sanıklardan Emre Etyemez'in aracıyla Genç'in önüne geçip durduğu anlatıldı.

Trafikte makas atarak müştekinin önüne geçen bu sanığın küfür ederek kolunu tuttuğu müştekiyi darbettiği öne sürülen mütalaada, sanık Emre Etyemez'in ayrıca müştekinin aracının üzerine çıkarak kaportasını çökerttiği ve ön camını kırdığına vurgu yapıldı.

Mütalaada, diğer sanıklar Emre Etyemez'in eşi Gülüzar Etyemez ile baldızı Buse Keleş'in de olay sırasında müştekiye hakaret ettiği aktarıldı.

Sanıklardan Emre Etyemez'in "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, bu kişi hakkında ayrıca "mala zarar verme" suçundan da, etkin pişmanlık hükümleri gözetilerek 2 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği kaydedildi.

Sanıklar Gülizar Etyemez ve kardeşi Buse Keleş'in de "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, Emre Etyemez hakkında "tehdit", Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş hakkında da "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık avukatları, savunma için süre talep etti.

Süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, 13 Ağustos 2020'de, trafikte tartıştığı sürücü Sena Koçak Genç'e saldıran, aracın ön camını kıran ve hakaretlerde bulunan Emre Etyemez'in görüntüsü, diş hekimi olduğu belirtilen mağdur tarafından çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

Sena Koçak Genç, aracının camını kırdıktan sonra olay yerinden ayrılan ve taksi şoförü olduğu belirlenen Emre Etyemez ile ilgili şikayetçi olmuş, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bu kişi gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Etyemez, 14 Ağustos 2020'de, "mala zarar verme", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmış, daha sonra da serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Etyemez'in trafikte, diş doktoru Sena Koçak Genç'e saldırdığı ve aracına zarar verdiği, eşi Gülüzar Etyemez ve baldızı olan diğer şüpheli Buse Keleş'in de müştekiye hakaret ettikleri belirtiliyor.

İddianamede, Emre Etyemez'in "basit yaralama, hakaret, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar, Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş'in de "basit yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.